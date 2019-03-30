Son Dakika Haberleri: Aydın'da Öğrencilere Model Uçak Eğitimi

Aydın'da Öğrencilere Model Uçak Eğitimi

1 saat önce

Türk Hava Kurumu (THK) Germencik Şubesi, ilçedeki öğrencilere model uçaklar hakkında eğitim verip paraşüt gösterisi yaptı.

Aydın'da Öğrencilere Model Uçak Eğitimi, System.String[]
Türk Hava Kurumu (THK) Germencik Şubesi, ilçedeki öğrencilere model uçaklar hakkında eğitim verip paraşüt gösterisi yaptı.


Şehit Mehmet İlkokulu ve Turanlar İlkokulunda verilen eğitimlerde, Türk Hava Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi verildi.


THK Aydın Şubesi Model Uçak Öğretmeni Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın ve çevresinde yaklaşık 200 okulda THK'nın tanıtımının yapıldığını söyledi.


Çelik şunları kaydetti:


"1925 yılından bu yana sportif havacılık alanında yapılan birçok faaliyette gençlere yardımcı olduk ve olacağız. Aydın ve Germencik şubesi olarak okullarımızdaki model uçak eğitimi faaliyetlerinin yanı sıra, yamaç paraşütü gibi faaliyetlerle de ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz."


Verilen eğitimin ardından, eğitmen ve öğrencilerin kağıttan yaptıkları uçaklar yarıştırıldı. Dereceye giren öğrencilere model uçak maketi ve çeşitli hediyeler armağan edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel
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