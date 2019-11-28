Son Dakika Haberleri: Aydın'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor
Son Dakika Spor Aydın'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor - Son Dakika Spor

Aydın'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi kapsamında Aydın'da da yetenek taramalarına başlandı.

Aydın'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme' projesi kapsamında Aydın'da da yetenek taramalarına başlandı.


Farklı yaş gruplarında ilkokul öğrencilerinin her biri için oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulanmaya başladı.


81 il ile birlikte ilimizde de devam eden proje çalışmalarını yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Spor Şube Müdürü Serdar Küçük uygulama ekibinden bilgi aldı.


Aydın Lisesi Spor Salonu'nda oluşturulan 8 istasyonda yeteneklerini ve süratlerini sergileyen öğrencilerin elde ettikleri süreler ve veriler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak Bakanlık Merkezindeki veri toplama merkezine ulaşıyor. Değerlendirme sonucunda yetenekli öğrencilere temel spor eğitimleri verilerek, branşlara yönlendirilerek ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilecek. - AYDIN

Türkiye, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 20:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da öğrencilere sportif yetenek taraması yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]