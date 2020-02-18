Aydın'da öğrencilere tüketici hakları anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da öğrencilere tüketici hakları anlatıldı - Son Dakika

Aydın'da öğrencilere tüketici hakları anlatıldı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Haklarını Bil, Bilinçli Tüket' sloganı ile hazırlanan eğitim öğrencilere anlatıldı.

Aydın'da öğrencilere tüketici hakları anlatıldı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde 'Haklarını Bil, Bilinçli Tüket' sloganı ile hazırlanan eğitim öğrencilere anlatıldı.


Efeler Kaymakamlığı, İl Ticaret Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Haklarını Bil, Bilinçli Tüket" sloganı ile hazırlanan tüketici hakları eğitimi Efeler Osman Yozgatlı Mahallesinde bulunan Osman Yozgatlı Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.


Düzenlenen eğitimde 8. sınıf öğrencilerine İl Ticaret Müdürlüğünde görevli Selahattin Zengi tarafından tüketici hakları ile ilgili sunum yapıldı. Eğitime Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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