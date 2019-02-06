Aydın'da Öğrencilere Yaya Öncelikli Trafik Etkinliği Düzenlendi

Yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın'da ilkokul öğrencilerine okul bahçesinde kurulan alanda trafik eğitimi verildi.

Yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın'da ilkokul öğrencilerine okul bahçesinde kurulan alanda trafik eğitimi verildi.



Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla Aydın'da 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği düzenlendi.



Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından 189 noktada 406 personel, il genelinde ise 340 noktada 866 personelin ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Efeler Ekrem Çiftçi İlkokulu bahçesinde trafik alanı oluşturuldu. Öğrenciler trafik alanlarında bisiklet ve pedallı araba kullandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere karşıdan karşıya geçme, yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik eğitimi verildi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'inde katıldığı etkinlik sonrası öğrencilere broşür ve kırmızı düdük dağıtılırken, okul önünde durdurulan araçtaki sürücülere de broşür dağıtılarak etkinlik hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger etkinlikte yaptığı konuşmada, "Trafik konusunda vatandaşlarımızın farkındalığını ve bilincini arttırmak için eş zamanlı bir program yürütülüyor. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyma noktasındaki farkındalığı arttırmak için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun önderliğinde böyle bir program gerçekleştiriliyor. Bizim trafik konusunda, kurallara riayet konusunda kat etmemiz gereken mesafeler var. Ülkemizde bu noktada bilinçlenmeyi arttırmamız gerekiyor. Her yıl 1700 yaya vatandaşımız karşıdan karşıya geçerken trafik kazasına kurban veriliyor. Bu çok önemli bir rakam, dolayısıyla yaya trafiğine, motorlu taşıt trafiğinin daha saygılı davranması ile ilgili, kurallara daha çok riayet etmeleri ile ilgili böyle bir program gerçekleştiriliyor. Okulumuzun bahçesinde öğrencilerimize yönelik bir program yürütülüyor. Bu manada bir canı kurtarsak fayda sağlamış oluruz" dedi.



Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ta gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu kampanya Türkiye'de trafik, yaya konusunda önemli bir farkındalık oluşturacak. Hepimiz aynı zamanda sürücüyüz ve yayayız. Bu bilinç düzeyini Türkiye genelinde arttırmamız gerekiyor. Aydın'da da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak bununla ilgili bir projemiz olacak. Çocuklarımızı trafik konusunda bilinç düzeyini arttırmak için trafik ışıklarının da olduğu sahalar yapacağız. Aydın çocuk dostu bir kent olacak. Yayaların can kaybı yaşandığı bir ülkede böyle bir etkinliğin olması çok önemlidir. Önümüzdeki günlerin kazasız belasız geçmesini trafikte daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.



'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliğine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

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