Son Dakika Haberleri: Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip
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Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip

6 saat önce

Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klipAydın'ın Söke ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğrencilerin seslendirdiği bestenin klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip

Aydın'ın Söke ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü için öğrencilerin seslendirdiği bestenin klibi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Söke Belediyesi ile Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan çeşitli kurslara katılan her meslek grubundan kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel klip çekti. 'Başöğretmen' adlı türküye çekilen klipte, ilçenin tarihi ve turizme açık yerleri de yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı. Klipte öğretmeninden emlak danışmanına, gitar eğitmeninden; memur, kadın kuaförü, aşçı, emekli, ev hanımı, işçi ve esnaf olan kursiyerler sahne aldı.

Aydın'da öğretmenler günü için beğenilen klip

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:43 Kaynak: DHA
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