Aydın'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.



Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan okul güvenliği toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Tarık Ubay, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Arif Kılıç, 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak olan tedbirler ve genel bilgilerin yer aldığı sunumları anlattı.



Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Demirci, okul servis alanlarında alınan güvenlik önlemlerinden bahsederek, "2019-2020 Eğitim Öğretim yılında il genelindeki okullarda 500 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Okul kurumları etrafındaki eğitimi olumsuz etkileyen faktörler kolluk birimlerine bildirilecek. İl genelinde 371 okul kantini ayda bir denetlenecek. Kantinlerde satılan ürünlerin üstünde okul gıdası logosu bulunacak" dedi.



İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Albay Tarık Ubay yaptığı sunumda, öğrenci servislerinin düzenli olarak kontrol edildiğini, servis şoförlerine bu konuda eğitim verildiğini, bu sene farkındalık eğitimi konusunda öğrencilere suçtan korunma eğitimlerinin verileceğini açıkladı.



İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Arif Kılıç sunumunda, çocukların korunmasına yönelik müşterek ekipler oluşturularak denetimlere devam edileceğini, okullarda görev yapacak özel güvenlik görevlilerine ilgili birimler tarafından eğitim verileceğini, çocukların suça sürüklenmemesi için gerekli tedbirlerin emniyet birimleri tarafından alınacağını kaydetti.



Yapılan sunumların ardından okul aile birliği başkanlarına söz verilerek, sorunlar dinlenip cevaplandırıldı.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise programda yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Aydın'da aile boyutundan bakıldığında aileler çocuklarının eğitimi ile son derece ilgililer ve en iyisinin olmasını istiyorlar. Bizde en iyisinin olmasını istediğimiz için bugün burada toplandık. Eğitimle ilgili fiziki boyutta ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Öğretmen sıkıntımız yok. Güvenlikle, sağlıkla, okul kantini, okulun çevresi ile ilgili devletten ne isteniyorsa veriliyor. Buna rağmen akademik anlamda Aydın'daki eğitimin istediğimiz noktada olmaması bizi mutsuz ediyor. Aydın daha önce belki de bu koşullar yokken, Türkiye'de çok daha iyi konumdaydı. Türkiye'de Aydın'ın eğitimde ilk beşin, onun içinde olduğu yıllar var. Ama şu an 40 küsurlu sıralardayız, bu Aydın'a yakışan bir durum değil. Bunu daha iyi hale getirmek için el birliğiyle çalışmamız lazım. Aydın'ın durmadan koşması ve konumunu muhafaza etmesi lazım. Biz ne gerekiyorsa yapacağız, sizin de duyarlılığını devam ettirmeniz lazım. Her şeyden önemlisi çocuklarınızın sağlıklı bir birey, iyi ve başarılı bir vatandaş, gençlerimizin istikbalimize güven duyacağımız bir şekilde yetişmesi için bu çocukların kötü alışkanlıklardan korunması için, hep birlikte gayret edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN