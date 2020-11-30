Aydın'da okul öncesine uzaktan eğitim kararı - Son Dakika

Aydın'da okul öncesine uzaktan eğitim kararı

30.11.2020 09:49
Aydın'da okul öncesine uzaktan eğitim kararı, System.String[]

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitimle yapılma kararı alındı.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarındaki eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitimle yapılma kararı alındı.

Aydın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile Aydın'daki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 30 Kasım ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın 18 Kasım 2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi ile bir takım tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27 Kasım 2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararı alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında Aydın ili genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - AYDIN

Aydın'da okul öncesine uzaktan eğitim kararı

İçişleri Bakanlığı, Aydın, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da okul öncesine uzaktan eğitim kararı - Son Dakika


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