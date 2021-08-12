Aydın'ın Didim ilçesinde okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına zanlı tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki Atatürk İlkokulundan 7 kalorifer peteği, 2 klima ünitesi ve 4 güvenlik kamerasının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Okula yakın iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 zanlının kimlik bilgilerini tespit etti.
Evinde gözaltına alınan A.B, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İkametlerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika