Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

16.04.2022 10:11
Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulundan güvenlik kamerası, kablo ve masa çalınması üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmayı yürüten polis, A.K. (20), F.Ş. (25) ve F.İ'yi (24) yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından F.Ş. ile F.İ. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi Vali Baruş, hasar gören kayısı bahçelerini inceledi

Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:27 Kibariye'nin kızı saçını yaptırdığı kuaförden para ödemeden kaçmıştı: Babası kızının borcunu kapattı
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
08:55 Aleyna Tilki de, Gülşen'in yolunda: Yeni klibinde motorun üzerinde soyundu
08:33 "Çocukluğumdan beri beni istismar ediyordu" dediği babasını çalıştığı balık restoranında boğazından bıçaklayarak öldürdü
08:30 İBB'de öğrenci zammıyla ilgili taktik savaşlar: İmamoğlu indirimi veto ederse, Cumhur İttifakı ne yapacak?
08:23 16 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor, özlediğimiz güzel havalar geldi
08:10 Rusya, Ukrayna ordusunun provokasyonlara hazırlandığını iddia etti: Lozova tren garındaki mültecileri vurup, suçu Rusya'ya atacaklar
00:50 DEVA Partisi Pütürge ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:17:34. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement