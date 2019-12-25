Aydın'da okullarda şiddetin önlenmesi konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da okullarda şiddetin önlenmesi konuşuldu - Son Dakika

Aydın'da okullarda şiddetin önlenmesi konuşuldu

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullarda Şiddetin Önlenmesi' konulu genelgesi gereği Aydın'da değerlendirme toplantısı yapıldı.

Aydın'da okullarda şiddetin önlenmesi konuşuldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullarda Şiddetin Önlenmesi' konulu genelgesi gereği Aydın'da değerlendirme toplantısı yapıldı.


"Okullarda Şiddetin Önlenmesi" konulu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İl Yürütme Kurulu 1'inci dönem değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Yücel Gemici başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda okullarda şiddetin önlemesi ile ilgili genelge gereği yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda risk altındaki öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalar planlandı. Kurumlar arası işbirliğinin artırılması ile öğrencilerin sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere daha çok katılımının sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.


Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gönül Durulan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Turğut, Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu, Efeler Hacı Kadriye Arslan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Tayfun Çağlayan katıldı. - AYDIN

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü

Son Dakika Haberleri
17:06 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı - Son Dakika
17:06 "Tahta Yürek" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:06 AA'dan, 100'üncü yılına girerken dünya televizyonlarına video haber hizmeti - Son Dakika
17:02 Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar - Son Dakika
17:01 Özen güven tazeledi - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da okullarda şiddetin önlenmesi konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]