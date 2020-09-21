Aydın'da okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Aydın'da okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başlatıldı.
İlkokula başlayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları gözetilerek sınıflara alındı.
Öğrencilere bina girişinde el dezenfektanı verildi. Öğrenci velilerinin, okul binası önünde heyecanlı olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:03 - Kaynak: AA
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