Aydın'da okullarda yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Aydın'da okullarda yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için seyreltilmiş uygulamalarla başlatıldı.

İlkokula başlayan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralları gözetilerek sınıflara alındı.

Öğrencilere bina girişinde el dezenfektanı verildi. Öğrenci velilerinin, okul binası önünde heyecanlı olduğu görüldü.