Aydın'da olaylı gece - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da olaylı gece - Son Dakika

Aydın'da olaylı gece

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda kız arkadaşıyla tartışan şahıs cama çıkarak atlayacağını söyledi.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda kız arkadaşıyla tartışan şahıs cama çıkarak atlayacağını söyledi.


Olay, saat: 22.00 sıralarında Efeler ilçesi Orta Mahalle 213 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. nedeni belirlenemeyen bir nedenle kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Bir süre sonra sinir krizi geçiren N.S. bulunduğu evin canıma çıktı ve kendini camdan atacağını söyledi.


Çevredekiler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre N.S.'yi ikna etmek için uğraştı. Polisin ikna çabaları sonuç verdi ve N.S. ikna ederek aşağıya indirildi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Orta Mahalle, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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