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Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş - Son Dakika

Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş

24.06.2021 16:56
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş, System.String[]

AYDIN'da dün akşam saatlerinde başlayan ve 5 ilçede yıkımlara neden 'tam fırtına'da 1 kişi de yaşamını yitirdi.

AYDIN'da dün akşam saatlerinde başlayan ve 5 ilçede yıkımlara neden 'tam fırtına'da 1 kişi de yaşamını yitirdi. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan fırtınan 11 dakika sürdüğü bildirildi. Belediye ekipleri evlerin uçan çatıları, ağaçların kırılan dalları ve yıkılan duvarları kaldırarak fırtınanın izlerini silmeye çalıştı, Aydın İl Afet ve Acil durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Aydın'da dün saat 18.00 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgarın saat 19.15 sıralarında hızı 90 kilometreye kadar çıktı. Tam fırtınadan en çok etkilenen ilçeler Nazilli, Kuyucak, Köşk, Sultanhisar ve Buharkent oldu. 11 dakika etkili olan fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesi Menderes mevkiindeki sokak çeşmesinin tuğladan örülmüş olan duvarı yıkıldı. Bu sırada evinin yakınındaki çeşmeye su doldurmaya geldiği öğrenilen Fatma Ayaydın (78), yıkılan 2 metre yüksekliğindeki duvarın enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Ayaydın'ın cenazesi, Kuyucak'ın kırsal Horsunlu Mahallesi Camisi'nde sabah kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Fırtına nedeniyle Nazilli ilçesi organize sanayi bölgesindeki Hüseyin Çamkır'a ait oto-galerisinin çatısı çöktü. Çatının altındaki 3 otomobil ile galerinin önünde bulunan 1 kamyonette hasar meydana geldi. Fırtınada, Nazilli, Kuyucak, Köşk, Sultanhisar ve Buharkent ilçerindeki onlarca ağaç kökünden sökülüp devrilirken, kimisinin de dalları kırıldı, bazı iş yerlerinin reklam tabelaları parçalanarak zarar gördü. Bu ilçelerde devrilen ağaçların kopardığı elektrik telleri nedeniyle yaklaşık 30 dakika elektrik kesintisi yaşandı. Fırtınada, bazı ev ve iş yerlerinin çatıları da uçtu.Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yola devrilen ağaçları, uçan çatıları ve yola savrulan reklam tabelalarını kaldırma çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sabah saatlerine gün ışığıyla birlikte devem etti. Devrilen ve dalları kırılan ağaçlar ile binaların uçan çatılarının tamamen kaldırılmasıyla kısmen kapalı olan cadde ve sokaklar tekrar trafiğe açılırken, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başlandı.Aydın Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, 19.15 sıralarında başlayan ve 11 dakika süren fırtınanın verdiği zarar sabah gün yüzüne çıktı. Sultanhisar'dan başlayan fırtına hızını artırarak Buharkent ilçesine kadar devam etti.

Buharkent Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Erol, "Fırtına akşam saatlerinde başladı. Çok etkiliydi. Şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. İlçemizde maddi hasara yol açtı. Kısa sürmesine rağmen çok şiddetliydi" dedi.


Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş
Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş

Buharkent, Nazilli, Fırtına, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da ölüme ve 5 ilçede hasara yol açan 'tam fırtına' 11 dakika sürmüş - Son Dakika


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