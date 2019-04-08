Aydın'da Ölümünde 'Mavi Balina' Şüphesi Bulunan Çocuk Toprağa Verildi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde evlerinde boynundaki kemerle boğulmuş olarak bulunan ve intihar ettiği sanılan Ortaokul öğrencisi Raşit Ç. (14), gözyaşları içinde toprağa verildi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde evlerinde boynundaki kemerle boğulmuş olarak bulunan ve intihar ettiği sanılan Ortaokul öğrencisi Raşit Ç. (14), gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Mehmet Ç., "Oğlum intihar etmiş olamaz birileri yaptırmış olabilir. Bilgisayar oyunu oynadığından şüpheleniyoruz" dedi.



Bıyıklı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Raşit Ç., dün saat 18.00 sıralarında Koçarlı'nın kırsal Bıyıklı Mahallesi'ndeki evlerinde ailesi tarafından boynunda kemerle yerde oturur vaziyette hareketsiz şekilde bulundu. Ailesi durumu jandarmaya ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, çocuğun boğularak öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından intihar ettiği sanılan çocuğun cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Morgu'na gönderildi. Jandarma, ailesinin ifadesinden oyun bağımlısı olduğunu ve bu nedenle son zamanlarda ders notlarının da düştüğünü öğrendikleri çocuklarının 50 bölümden oluşan ve sonunda oynayandan intihar etmesi istenen 'Mavi Balina' isimli oyunu oynadığından şüphelendiklerini söylemesi üzerine bilgisayar ve cep telefonuna incelenmek üzere el koydu.



TOPRAĞA VERİLDİ



Raşit Ç. için bugün öğlen Bıyıklı Yeni Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Dirik, Raşit Ç.'nin babası Mehmet Ç., okul arkadaşları, komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Annen Şefika Ç. ise cenaze törenine getirilmedi. Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi Bıyıklı Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Gözü yaşlı baba Mehmet Ç., "Oğlum, Raşit bilgisayar oyunlarına düşkündü. Bu nedenle son zamanlarda ders notları da düştü. Bunun üzerine geçen 6 Nisan'da bilgisayar ve cep telefonu ile oyun oynamasını yasakladık. Telefon ve bilgisiyarını aldık. Olay günü eve geldiğimizde kendisi salonda yerde hareketsiz şekilde duruyordu. Boynunda kemer vardı. Bize şaka yapıyor sandık. Ancak daha sonra yanına gittiğimizde şaka olmadığını anladık. İntihar ettiğini düşünmüyorum. İntihar etmiş olsa bir yere asılı olurdu. Oğlumun ailevi ya da arkadaşlarıyla ilgili intihar etmesini gerektirecek bilinen bir sorunu da yoktu. Oyun oynardı ancak ne tür oyun oynadığını bilmiyorum. Oğlum intihar etmiş olamaz birileri yaptırmış olabilir. Oyun oynadığından şüpheleniyoruz. Çok üzgünüz" dedi. - Aydın

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