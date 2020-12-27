Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çetin Ülker (49), Dualar Mahallesi'ndeki tarlasına ürün ektiği sırada, omzuna nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Aydın 'ın Nazilli ilçesinde tarlaya ürün ektiği sırada omzuna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Aydın'da omzuna 'yorgun mermi' isabet eden çiftçi yaralandı - Son Dakika

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