Aydın'da omzuna "yorgun mermi" isabet eden çiftçi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da omzuna "yorgun mermi" isabet eden çiftçi yaralandı

27.12.2020 22:49
Aydın'da omzuna

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarlaya ürün ektiği sırada omzuna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarlaya ürün ektiği sırada omzuna "yorgun mermi" isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin Ülker (49), Dualar Mahallesi'ndeki tarlasına ürün ektiği sırada, omzuna nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ülker, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ülker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da omzuna 'yorgun mermi' isabet eden çiftçi yaralandı - Son Dakika


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