AYDIN'DA 'ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

AYDIN'da İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılında 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilerek trafikte yaya önceliğini vurgulayan 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği düzenlendi.

Aydın Valiliği tarafından organize edilen emniyet, jandarma ve milli eğitim tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' etkinliği Mimar Sinan Mahallesi Aliye İzzet Begoviç İlk Okulu önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler ve protokol yaya yolunu kullanarak karşıya geçti.

'HAYATA SAYGI DURUŞUNA HERKESİ DAVET EDİYORUZ'

Etiklikte bir açıklama yapan Vali Hüseyin Aksoy, "Bugün İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan hayata saygı duruşu kapsamında öncelik yayanın anlayışıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz, emniyet ve jandarma ile birlikte farkındalık oluşturma adına hep birlikte yaptık. Amacımız trafik kazalarının oluşmaması, yayaların güvenliğinin en yüksek seviyede sağlanması ve sürücülerin daha dikkatli olması ve duyarlılığın daha üst seviyelere gelmesini sağlamak. Hayata saygı duruşuna herkesi davet ediyoruz" diye konuştu. (DHA)