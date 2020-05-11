Aydın'da online spor kursları başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzman antrenörler eşliğinde pandemi dönemi süresince vatandaşlara online spor kurslarının başladığını duyurdu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, durağan yaşamın insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı, evlerinde hareketsiz kalan vatandaşların fiziksel etkinlik yapmaları amacıyla çeşitli sportif aktiviteler ve sağlıklı yaşam kursları verilerek pandemi sürecini bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için kurumun sosyal medya aracılığıyla canlı yayın ile spor kursları başladığı belirtildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait E-GENÇ bilgi sistemi http://egenc.gsb.gov.tr/EGenc/OnlineEgitim/OnlineEgitimBasvur#step-1 adresi üzerinden 13 - 29 yaş arası gençler kayıt yaptırarak Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden online spor kurslarına takip edebilecekler. Ayrıca yaş aralığında olmayan vatandaşlar da Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait aydingsim isimli Facebook, Aydin_GHSIM isimli Twitter ve gsb_aydin isimli Instagram hesapları üzerinden haftalık program dahilinde canlı yayın ile yapılan spor kurslarını takip edebilecekler.



Eğitim kapsamında haftalık düzenlenecek olan online spor kursu programı; Pazartesi 14.00 cimnastik, 16.00 taekwondo, Salı 14.00 aerobik, 16.00 halk oyunları, Çarşamba 14.00 fitness, 16.00 masa tenisi, Perşembe 14.00 satranç, 16.00 voleybol, Cuma 14.00 okçuluk ve 16.00 hentbol olarak düzenlenecek. - AYDIN