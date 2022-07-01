Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

01.07.2022 12:31
Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, İzmir Aydın otobanı uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada 75 kilogram skunk maddesi ile 4 bin 645 TL nakit para, bir adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 28 adet dolu fişek ele geçirildi. Araçta bulunan B.Y., U.K. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın panikletti Son dakika haberleri: Metruk binada çıkan yangın panikletti
Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:39:49. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement