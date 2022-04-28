Aydın'da orman işletme şefliğinden demir çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da orman işletme şefliğinden demir çalan kişi tutuklandı

28.04.2022 16:29
Aydın'da orman işletme şefliğinden demir çalan kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman işletme şefliği arazisinden demir kazıkları çalarak sattığı belirlenen kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman işletme şefliği arazisinden demir kazıkları çalarak sattığı belirlenen kişi yakalandı.

Kuyucak Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Aksaz Mahallesi'ndeki Kuyucak Orman İşletme Şefliğine ait 500 demir kazığın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile fotokapanın incelenmesi sonucu şüphelilerin G.K. ve A.S. olduğu belirlendi.

Çalınan demirleri Nazilli ilçesindeki hurdacı S.K'ye sattığı öğrenilen G.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, A.S'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

S.K. hakkında da hırsızlık malını satın alma ve kabul etme suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen demirler ise Kuyucak Orman İşletme Şefliğine teslim edildi.

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Jandarma, Kuyucak, JASAT, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da orman işletme şefliğinden demir çalan kişi tutuklandı - Son Dakika


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