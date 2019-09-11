Son Dakika Haberleri: Aydın'da orman ve zeytinlik yangını
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Aydın'da orman ve zeytinlik yangını

10 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında kontrol sağlandı.

Aydın'da orman ve zeytinlik yangını, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında kontrol sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin arka tarafında çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 8 arazözle müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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