Aydın'da orman ve zeytinlik yangını
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Aydın'ın Söke ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında kontrol sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:14 Kaynak: AA
Aydın'ın Söke ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangında kontrol sağlandı.
Alınan bilgiye göre, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinin arka tarafında çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 8 arazözle müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında 10 dekar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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