Aydın'da orman yangını
1 saat önce
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:59 Kaynak: AA
'ın Kuyucak
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Bucak
Mahallesi'nde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan 2 helikopterin de müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
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