AYDIN'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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AYDIN'DA ORMAN YANGINI

17.07.2022 19:15

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahalede bulunuyor.

Yangın, Nazilli'nin Kırcaklı mevkisindeki ormanda, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYDIN'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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