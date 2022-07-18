Söke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika
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Söke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

18.07.2022 17:07

Söke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Kuşadası ile Söke arasında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Köyü yakınlarında orman yangını başladı.

Söke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Kuşadası ile Söke arasında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Köyü yakınlarında orman yangını başladı. Dumanların görülmesi ile birlikte ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor.

Yangın saat 16: 00 sıralarında Söke- Davutlar yolu üzerindeki Ağaçlı köyü yakınlarında çıktı. Oldukça kritik bir bölge olan Ağaçlı'daki yangını söndürmek için orman ekiplerinin yanı sıra belediye ekipleri de mücadele başlattı. Bu arada yangının başlamasının hemen ardından Orman Müdürülüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar da yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - Son Dakika

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