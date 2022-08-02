Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi

02.08.2022 12:20
Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi

Aydın'da orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan önlemler sonrası, kuralları ihlal eden 163 şahsa toplamda 94 bin 703 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Aydın'da orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan önlemler sonrası, kuralları ihlal eden 163 şahsa toplamda 94 bin 703 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Orman Yangınlarının Önlenmesine yönelik 01 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilen devriye faaliyetlerinde Çine, Didim, Efeler, İncirliova, Karacasu, Kuşadası, Söke ve Yenipazar ilçelerinde (68) şahsa girilmesi yasak ormanlık alana girdiğinden dolayı 39 bin 508 TL, 76 şahsa yasak alanda mangal ateşi yakmak kabahatinden dolayı 44 bin156 TL, 12 şahsa temizlik amacıyla kuru ot yakma kabahatinden dolayı 6 bin 975 TL, 3 şahsa çöp yakmak kabahatinden dolayı 1743 TL. ve 4 şahsa anız yakmak kabahatinden dolayı 2 bin 324 TL olmak üzere toplam 163 şahsa 94 bin 703 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde gerek havadan İHA'lar ile gerekse karadan Asayiş Komando Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma birlikleri ile sürekli kontrol ve denetimlere devam edilecektir. Geçtiğimiz dönem yaşanan üzücü orman yangınlarına sebebiyet vermemek için halkımızın duyarlı olması, anız, bahçe temizliği, çöp yangını, piknik, mangal ve benzeri sebeplerle ateş yakılmaması önem arz etmektedir" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da orman yasağı ihlallerine 94 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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