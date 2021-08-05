Üye Girişi
Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş - Son Dakika

Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş

05.08.2021 17:05

Aydın'ın Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesi'nde vatandaşların, ormanı yakmak için geldiklerini düşünüp linç etmeye kalkıştığı otomobilde bulunan 2 kişiyi, jandarma ekipleri kurtardı. Şüphelilerden M.K. sorgusunda, kız arkadaşıyla buluşmak için Bursa'dan geldiklerini açıkladı.

Bursa'da yaşayan M.K. (19) ile arkadaşı M.B. (21), dün saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesine 15 kilometre mesafedeki, 414 nüfuslu kırsal Emirdoğan Mahallesi'ne geldi. 10 AAU 758 plakalı otomobildeki M.K. ve M.B.'nin ormanı yakmaya geldiklerini düşünen mahalleli, telefonla haberleşerek toplandı.

2 GENCİ JANDARMA KURTARDI

Kalabalık, durdurdukları otomobile tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 2 genci, öfkeli kalabalığın arasından çıkarıp uzaklaştırdı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Hırsızlık suçundan 28 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen M.K. ile uyuşturucu kullanmak, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan M.B., götürüldükleri Aydın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI İLE BULUŞMAK İÇİN GELMİŞ

Şüphelilerden M.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, kız arkadaşı ile buluşmak için mahalleye geldiklerini söylediği belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş

Jandarma, Efeler, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş - Son Dakika


YORUMLAR (3)
500

Son Dakika

Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak 18:17 Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın 17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu 17:45 Orman işçisi canını ortaya koydu! Telsiz konuşmaları arkadaşlarını gözyaşına boğdu
Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 17:14 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu 16:26 Onun yorumu merak konusu olmuştu! Akşener, Bolu'daki mültecilere yönelik zam önergesiyle ilgili sessizliğini bozdu
Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı 15:29 Ümitcan Uygun'un karıştığı son skandal sonrası Kadir Şeker için atılan tweetler yürekleri sızlattı World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi! 14:36 World of Warcraft oyuncusu, oyunu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!

Son Dakika Haberleri
17:54 Federasyon başkanından geri adım! "2 doz aşı olmayanı kahvehanelere almayacağız" demişti
17:51 Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın transferinde mutlu sona çok yakın
17:50 Altının kilogramı 496 bin 500 liraya çıktı
17:47 Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi
17:13 Efsane futbolcu Michael Ballack'ın acı günü! 18 yaşındaki oğlu Emilio, trafik kazasında hayatını kaybetti
17:10 Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı
17:03 Son Dakika: Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde koştuğu Alex Teixeira, Siyah-Beyazlı formayı giyip, marş paylaştı
17:01 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı
16:48 CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan
16:42 Eray Şamdan, Olimpiyat tarihimizde karatedeki ilk madalyayı kazandı
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a Yangın söndürme çalışmalarında tebessüm ettiren anlar! Vatandaş, Şahan Gökbakar'a "Recep abi" diye seslendi         
17:48
Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu Yangınlar, tatilcileri geri püskürttü! Yeni rota Doğu Karadeniz oldu         
17:20
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan CZN Burak'a bir tepki de Burcu Özberk'ten geldi: Şov yapmayın, insan olun insan         
16:49
Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı Aliou Dieng, Sarı-Kırmızılılar'a transfer olabilmek için kulübüyle tartıştı         
16:24
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada 12 yaşındaki kız, arkadaşlarıyla konuşurken merdiven boşluğuna düştü! İlginç kaza kamerada         
14:29
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangının arkasında bıraktığı tahribat drone ile görüntülendi         
11:54
Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor Zehra Güneş, Güney Kore'nin kalbini çaldı! Milli voleybolcumuza evlilik teklifi yağıyor         
11:53
Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı         
10:30
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı         
10:21
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 18:42:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da ormanları yaktıkları iddiasıyla linç edilmeye çalışılan gençler, kız arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement