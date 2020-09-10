Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 11 arazöz, 2 su İkmal aracı, 2 belediye arazözü, 2 iş makinesi ve 55 işçiyle müdahale edildi.

Alabayır mevkisinin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak