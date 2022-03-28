Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 dönüm ormanlık alanın yanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Terziler Mahallesi Kızılcık mevkisinde dün çıkan orman yangınına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yangının çıkışına yol açtığı gerekçesiyle H.M'yi (47) gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Yaklaşık 80 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının, şüphelinin yemek pişirmek için yaktığı ateşten dolayı çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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