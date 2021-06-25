Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K ve H.T, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 2 ayrı konumda 6 farklı noktada yaptıkları incelemelerde ekili halde 2 bin 707 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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