Yapılan denetimlerde ormanlık alana giren, mangal ateşi, kuru ot, anız ve çöp yakan toplam 163 kişiye 94 bin 703 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da ormana giren 163 kişiye para cezası - Son Dakika

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