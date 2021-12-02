Aydın'da ortaokul öğrencileri Afrin'de görevli Mehmetçiğe kuru incir gönderdi - Son Dakika
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Aydın'da ortaokul öğrencileri Afrin'de görevli Mehmetçiğe kuru incir gönderdi

02.12.2021 02:06
Aydın'da ortaokul öğrencileri Afrin'de görevli Mehmetçiğe kuru incir gönderdi

Aydın'da ortaokul öğrencileri, kentte üretilen kuru incir ile yazdıkları 100 mektubu, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için jandarmaya teslim etti.

Aydın'da ortaokul öğrencileri, kentte üretilen kuru incir ile yazdıkları 100 mektubu, Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılması için jandarmaya teslim etti.

Mimar Sinan mahallesi'ndeki Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nda Arapça öğretmeni Nazlı Yıldız öncülüğünde yürütülen "Aydın'dan Mehmetçik'e bir incir bir mektup" projesi kapsamında öğrenciler, çevrelerinden 80 kilogram kuru incir temin ederek, birer mektup kaleme aldı. Öğrenciler, 100 mektubu ve hediyeleri, okula gelen İl Jandarma Komutanlığı personeline teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Yıldız, öğrencilere vatanseverlik ve aile duygusunu aşılamak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Yıldız, "Çocuklarımızın kaleme aldığı bu mektupları, Afrin'deki Mehmetçiğe göndermek istedik. Çocuklarımız bir hafta boyunca 1 yıla sığacak mektup yazdılar. " dedi. Projede yer aldığı için gururlu olduğunu aktaran ortaokul öğrencisi Nehir Yakar da, "Mehmetçiğimize destek olmak çok güzel bir duygu. Onlar bizim için çok önemli. Onlara şans diledim. Motivasyonlarını düzeltecek sözler söyledim. " ifadelerini kullandı. AA

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Kaynak: Habermetre

Adnan Menderes, İmam Hatip, Suriye, Aydın, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Aydın'da ortaokul öğrencileri Afrin'de görevli Mehmetçiğe kuru incir gönderdi - Son Dakika

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