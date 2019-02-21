Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ortaokul Öğrencileri Kavga Etti

Aydın'da Ortaokul Öğrencileri Kavga Etti

26 dakika önce

Aydın'da 3 ortaokul öğrencisinin bir başka ortaokul öğrencisini darp etmesiyle devam eden ve ailenin bireylerinin de karıştığı olayda 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

Aydın'da Ortaokul Öğrencileri Kavga Etti, System.String[]
Aydın'da 3 ortaokul öğrencisinin bir başka ortaokul öğrencisini darp etmesiyle devam eden ve ailenin bireylerinin de karıştığı olayda 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki iki farklı ortaokulun öğrencileri, buluştukları bir sokakta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.E, D.K ve Z.K, A.B'yi darp etti.

Olayı duyan aile bireylerinin de karıştığı olayda A.B'nin yakını H.K da darp edildi.

Darp edilen tarafın şikayetçi olması üzerine aralarında 3 öğrencinin de bulunduğu 7 kişinin ifadesine başvuruldu.

Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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