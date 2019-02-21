Aydın'da Ortaokul Öğrencileri Kavga Etti
26 dakika önce
Aydın'da 3 ortaokul öğrencisinin bir başka ortaokul öğrencisini darp etmesiyle devam eden ve ailenin bireylerinin de karıştığı olayda 7 kişinin ifadesine başvuruldu.
Aydın
'da 3 ortaokul öğrencisinin bir başka ortaokul öğrencisini darp etmesiyle devam eden ve ailenin bireylerinin de karıştığı olayda 7 kişinin ifadesine başvuruldu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki iki farklı ortaokulun öğrencileri, buluştukları bir sokakta henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.E, D.K ve Z.K, A.B'yi darp etti.
Olayı duyan aile bireylerinin de karıştığı olayda A.B'nin yakını H.K da darp edildi.
Darp edilen tarafın şikayetçi olması üzerine aralarında 3 öğrencinin de bulunduğu 7 kişinin ifadesine başvuruldu.
Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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