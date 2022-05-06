Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI

06.05.2022 14:17

Son dakika haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler, bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya atölyesinde bugün saat 13.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iplik, tekstil kimyasalları ve torna atölyeleri ile hurda deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir ve Nazilli itfaiyeleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. İçerden patlama sesleri gelirken, itfaiye ekipleri alevlerin hurda deposunda bulunan oksijen tüplerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi. Alevlerin diğer işyerlerine de sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI
Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AYDIN'DA MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN 4 İŞYERİNE DE SIÇRADI - Son Dakika
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