Aydın'da ot toplayan gençlere mühendis maaşı - Son Dakika

Aydın'da ot toplayan gençlere mühendis maaşı

04.05.2021 00:57
Aydın'da ot toplayan gençlere mühendis maaşı, System.String[]

Türkiye'nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın'da bahar mevsiminin girmesi ile birlikte çiftçiler kış hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın'da bahar mevsiminin girmesi ile birlikte çiftçiler kış hazırlıklarına başladı. Aydın'ın Çine Ovası'nda ot hasadı başlarken, tarım ve çiftçilik sektöründe en büyük sorun olan işçi sıkıntısı nedeniyle ovada çalışanlar adeta mühendis maaşı almaya başladı. Çine Ovası'nda traktör römorkuna ot yükleyerek günlük 500 TL'nin üzerinde yevmiye kazanan gençler, çalışıp para kazanmaktan memnun.

Aydın'da son günlerde güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte bahar otları hasat edilip kurutuldu. Makineler tarafından paketlenen otların depolara kaldırılması için çiftçiler hummalı bir çalışma içerisine girdi. Yağmur görmeden toplanıp kaldırılması gereken otlar için adeta zamanla yarışılırken, oto hasadı ve toplama işinde en büyük sıkıntı ise çalışacak eleman kıtlığı. Makine ile yapılan işlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmayan çiftçiler insan gücü gerektiren işlerde ciddi sıkıntı yaşarken, çalışacak kişi bulunamaması nedeniyle tarım işlerinde çalışanlara mühendislerden daha fazla ücret ödenmeye başlandı. Yaşanan işçi sıkıntısı köylerde ikamet eden ve çalışkan gençler için adeta fırsat oldu.

Çine ilçesine bağlı Çaltı köyünde ikamet eden ve geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdüren vatandaşlardan Ercan Akın, araziden biçip paketledikleri otları römorka yükleyip evdeki ambara koydurmak için paket başı 1 lira 75 kuruş verdiklerini belirtti. Çiftçiliğin maden işçiliğinden sonra en zor uğraş olduğunu ancak, çalışıp kazanmak isteyen gençler için de iyi para olduğunu belirten Ercan Akın, bazı konularda durumun tersine döndüğünü belirtti.

Arkadaşları ile birlikte tarlardan paketlenmiş otları römorka yükleyip yem deposunda da römorktan otları alıp istif ederek bu dönemde para kazanan gençlerin günlük 500 TL'nin üzerinde yevmiye kazandıkları belirtildi. Çalışmak isteyen için işsizlik olmadığını belirten gençlerden Ferhat Yıldız ve Şennur Şennurcan adlı gençler 6 kişiden oluşan ekipleri ile tarlanın durumuna göre günlük 2000 paketin üzerine otu yükleyip yerleştirdiklerini belirterek "Her pakette 1 lira 75 kuruş kazanıyoruz. Çalışmak isteyene iş var" diyerek durumdan memnun olduklarını belirttiler. - AYDIN

Türkiye, Tarım, Aydın, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da ot toplayan gençlere mühendis maaşı - Son Dakika Ekonomi


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