Aydın'da otelde gıda zehirlenmesi iddiası
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:49 Kaynak: AA
'ın Kuşadası
ilçesinde bir otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Güzelçamlı
Mahallesi'nde bir otelde konaklayan bazı yerli ve yabancı turistlerin kusma ve ishal şikayetiyle ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Benzer durumdan şikayet edenlerin sayısının artması üzerine hastalar Kuşadası Devlet Hastanesi
ve Söke
Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne gönderildi.
İlçe Sağlık Müdürü Sedat Ekiz, 22 kişinin kusma ve ishal şikayetiyle müracaat ettiğini, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini söyledi.
Ekiz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verildi. Yemeklerden numuneler alınarak inceleme yapılacak." dedi.
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