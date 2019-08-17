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Aydın'da otelde gıda zehirlenmesi iddiası

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Aydın'da otelde gıda zehirlenmesi iddiası, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde konaklayan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelde konaklayan bazı yerli ve yabancı turistlerin kusma ve ishal şikayetiyle ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Benzer durumdan şikayet edenlerin sayısının artması üzerine hastalar Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi'ne gönderildi.
İlçe Sağlık Müdürü Sedat Ekiz, 22 kişinin kusma ve ishal şikayetiyle müracaat ettiğini, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiklerini söyledi.
Ekiz, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verildi. Yemeklerden numuneler alınarak inceleme yapılacak." dedi.
Güzelçamlı, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:05 Kaynak: AA
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