Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Aydın'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan lüks araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip satışa sundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da oto dolandırıcılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Aydın'da çalıntı ve tescil kayıtlarında yakalama haciz şerhi bulunan lüks araçları, motor ve şasi numaralarını değiştirip satışa sundukları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve hacizli lüks marka araçların, aynı modeldeki ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirilerek satıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Ö. ile K.C'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda motor ve şasi numaraları değiştirilen 6 otomobile el konuldu.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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