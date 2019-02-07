Son Dakika Haberleri: Aydın'da Oto Galeri Sahibi ile Tartışan Kişi Tabancayla Ateş Açtı, 5 Otomobilde Hasar Oluştu

Aydın'da Oto Galeri Sahibi ile Tartışan Kişi Tabancayla Ateş Açtı, 5 Otomobilde Hasar Oluştu

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, oto galerinin sahibi ile tartışan kişi, tabancasıyla rastgele ateş açtı, mermilerin isabet ettiği 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Aydın'da Oto Galeri Sahibi ile Tartışan Kişi Tabancayla Ateş Açtı, 5 Otomobilde Hasar Oluştu, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, oto galerinin sahibi ile tartışan kişi, tabancasıyla rastgele ateş açtı, mermilerin isabet ettiği 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Aydın- İzmir yolu üzerindeki AYMAS Galericiler Sitesi'ndeki Nevzat F.'ye ait oto galeride meydana geldi. İddiaya göre Nevzat F., dükkanın önünde bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, belindeki tabancayı çıkararak, rasgele ateş etti. Mermilerin isabet ettiği 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:14 Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel
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