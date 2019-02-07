Aydın'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı
33 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 5 araçta hasar oluştu.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, bir oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıda 5 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, AYMAS Galericiler Sitesi'nde N.E'ye ait bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 5 araçta hasar oluştuğu tespit edildi.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:08 Kaynak: AA
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