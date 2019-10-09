Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Madırlı (41) yönetimindeki 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü, Akbük Kavşağı'nda Sacit Özerol'un (66) kullandığı 34 TT 9147 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücü ile yanındaki Aynur Özerol (61) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! F-16'lar peş peşe havalandı Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu Son dakika: Fırat'ın doğusuna beklenen harekat başladı