Son Dakika Haberleri: Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Madırlı (41) yönetimindeki 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü, Akbük Kavşağı'nda Sacit Özerol'un (66) kullandığı 34 TT 9147 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ile yanındaki Aynur Özerol (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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