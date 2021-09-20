Aydın'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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