Aydın'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Erhan Özel'in (58) kullandığı 07 VKT 29 plakalı motosiklet, Aydın- Muğla kara yolu otoyol köprüsü yakınlarında, D.T. idaresindeki 59 EH 252 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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