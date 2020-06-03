Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar Çine Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Emre Gıcır ise Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazada sürücü Barış Güler, Ali Güler , Ekrem Işık ve Emre Gıcır yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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