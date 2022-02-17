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Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

17.02.2022 01:41
Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

Aydın-Muğla karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarındaki araziye uçtu.

Aydın- Muğla karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, yol kenarındaki araziye uçtu.

Olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 09 AFV 926 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybeden sürücü yol kenarındaki araziye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı, araç içerisinden çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı
Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı
Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı

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Otomobil, Tragger, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da otomobil araziye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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