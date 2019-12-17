Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin tavanı kesilerek çıkarılabildi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan sürücü Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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