Aydın'da otomobil eczaneye girdi
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Aydın'ın Çine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eczaneye girdi, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:45 Kaynak: İHA
'ın Çine
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eczaneye girdi, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yavaş Caddesi'nden Çine merkezine hareket halinde olan N.S. idaresindeki 48 Y 1442 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine cadde üzerindeki bir eczaneye girdi. Dükkanda çalışanlar olayın şoku ile kendilerini dışarıya atarken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobilde ve eczanede maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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