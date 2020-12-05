Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Camikebir Mahallesi'ndeki evinin önünden otomobili çalınan G.G'nin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
İnceleme sonucu, F.A'nın otomobil hırsızlığı yaptığı tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan F.A, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da otomobil hırsızlığı zanlısı tutuklandı - Son Dakika