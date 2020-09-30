Aydın'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet Ünlü'nün kullandığı 45 ACA 615 plakalı otomobil, kırsal Sınırteke Mahallesinde Arap Kanbir'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Kanbir, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:15 - Kaynak: AA
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