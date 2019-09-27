Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mevlüt Akgün (23) idaresindeki 10 NF 939 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Aziz Önder'in kullandığı 09 LB 372 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ayşegül Akgün (23) ve kamyonette yolcu konumunda bulunan Şadiye İgci (85) ile Melek Önder (60) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.