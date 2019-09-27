Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mevlüt Akgün (23) idaresindeki 10 NF 939 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Aziz Önder'in kullandığı 09 LB 372 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ayşegül Akgün (23) ve kamyonette yolcu konumunda bulunan Şadiye İgci (85) ile Melek Önder (60) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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