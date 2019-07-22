Aydın'da otomobil iş yerine girdi
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Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:48 Kaynak: AA
'ın Çine
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi.
Alınan bilgiye göre, Nuray Serttaş yönetimindeki 48 Y 1442 plakalı otomobil, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eczanenin vitrin camını kırarak içeri girdi.
Kazada yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Araç
sürücüsü, karşı yönden gelen başka bir otomobilin kendini sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etti.
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