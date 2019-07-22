Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil iş yerine girdi
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da otomobil iş yerine girdi

34 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi.

Aydın'da otomobil iş yerine girdi, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi.
Alınan bilgiye göre, Nuray Serttaş yönetimindeki 48 Y 1442 plakalı otomobil, Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir eczanenin vitrin camını kırarak içeri girdi.
Kazada yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. Araç sürücüsü, karşı yönden gelen başka bir otomobilin kendini sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etti.
Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 00:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil iş yerine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]