Aydın'da otomobil önündeki otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, otomobilin önündeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın- İzmir yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Mehmet Özkaya'nın (39) kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobil, Saadettin Evren yönetimindeki 20 NB 625 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Özkaya'nın kullandığı otomobil takla attı. Özkaya, yaşamını yitirirken, diğer otomobil sürücüsü Saadettin Evren ve yanındaki Seyfettin Fidan yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.