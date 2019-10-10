Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
1 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:15 Kaynak: AA
Aydın'ın Germencik ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahmut Danış'ın kullandığı 34 LEU 34 plakalı otomobil, Germencik- Kuşadası kara yolu Ortaklar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Danış, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
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