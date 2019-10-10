Son Dakika Haberleri: Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Son Dakika Güncel Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Danış'ın kullandığı 34 LEU 34 plakalı otomobil, Germencik- Kuşadası kara yolu Ortaklar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Danış, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Germencik, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:15 Kaynak: AA
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